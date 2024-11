Concorso luminarie 2024: apre le danze Casa Zanda-Lai a Ussana

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Anche quest’anno, a Ussana, la famiglia Zanda Lai, illumina la propria casa.

Venerdì 22 novembre i padroni di casa hanno regalato la magia a grandi e piccoli, in una serata in compagnia di Babbo Natale, mamma Natale e i loro elfi. Non sono mancati i biscotti di pan di zenzero e le foto sulla slitta con Babbo Natale.

Tanta emozione nei grandi e lo stupore negli occhi dei piccoli.

La famiglia Zanda Lai permette di visitare la casa illuminata tutti i giorni a partire dalle ore 17.30 in via Giovanni Verga 5 a Ussana.