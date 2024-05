Con il naso all’insù aspettando il bis dell’aurora boreale: sarà una lunga notte in Sardegna

Con il naso all’insù aspettando il bis dell’aurora boreale: sarà una lunga notte per chi desidera di ammirare dal vivo le sfumature di colori che si susseguono nel cielo grazie alla tempesta solare in atto in questi giorni. Dopo lo spettacolo di ieri notte, gli esperti hanno annunciato che, probabilmente, il fenomeno, che generalmente, compare nell’estremo Nord Europa, potrebbe ripetersi. Per il momento, però, si è ritirata, per un suo nuovo abbassamento si dovrà aspettare almeno qualche ora. Intanto, al mare, in campagna o, semplicemente, dal balcone della propria casa c’è chi non si arrende e, dispositivo di ripresa in mano, attende lo spettacolo che solo la natura può regalare.