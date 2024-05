Comunali, “Sinnai Libera” scende in campo: il candidato è Aldo Lobina

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Presenti tra i banchi della minoranza in questi ultimi 5 anni, la lista civica propone Lobina per la poltrona di primo cittadino. Tra i punti del programma rivolto alla cittadina, “attenzione speciale sarà rivolta alla persona, specie ai bambini, ai giovani e agli anziani , con particolare riguardo alle parti deboli della popolazione. La cura del territorio comunale vedrà Sinnai Libera impegnata alla sua valorizzazione ambientale, economica e turistica, non limitando l’interesse solo alla industria edilizia, importante, ma non esaustiva. Il recupero del Centro storico è centrale nel programma amministrativo. Particolare cura si avra’ delle piazze, restituendo loro vivibilita’ e decoro. I trasporti pubblici, nota dolentissima, meriteranno grande impegno per rompere una evidente marginalizzazione nella Città metropolitana. Molta buona amministrazione dovrà essere condivisa con i centri vicini di Settimo e di Maracalagonis per favorire una proficuo rapporto di costi e benefici. Tutto l’impegno verrà assicurato chiedendo l’aiuto di tutti, che passerà per una buona informazione, una necessaria capacità di ascolto da parte degli eletti per una amministrazione davvero partecipata”.