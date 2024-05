Precipita da un albero, muore a 63 anni lo storico torronaio di Aritzo Salvatore Pranteddu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È morto Salvatore Pranteddu, storico torronaio di Aritzo. Aveva 63 anni. Si è spento all’ospedale di Sassari, dov’era stato portato in tutta urgenza con l’elisoccorso dopo una caduta da un albero che stava potando in un suo terreno vicino al paese. Pranteddu è un volto storico delle sagre di tutta la Sardegna: da sempre produttore di torrone, faceva parte di una famiglia di produttori del tipico dolce. Lascia moglie e due figli. La notizia del decesso ha subito raggiunto tutti i suoi familiari e gli abitanti del paesino della Barbagia. E sono già numerosi gli esponenti politici sardi che, sui social, hanno scritto messaggi di cordoglio per la scomparsa di Pranteddu, conosciuto da tutti come “Totto”.