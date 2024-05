Comunali a Cagliari, Azione contro Farris: “Si occupi dei suoi continui incarichi da più parti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“La morale che tenta di fare l’avvocato Giuseppe Farris nel suo post su Facebook a commento dell’accordo raggiunto tra Azione e Alessandra Zedda , sembra più un disperato tentativo di visibilità mediatica che non un vero ragionamento politico”. Questo il commento del direttivo provinciale di Azione che replica a Giuseppe Farris, candidato sostenuto dalla lista CiviCa 2024. L’ex assessore al Personale delle giunta Floris aveva criticato duramente il movimento di Calenda per la politica delle alleanze in Sardegna che l’hanno visto in pochi mesi sostenere prima la coalizione che sosteneva Renato Soru alle regionali, poi Massimo Zedda alle comunali, prima di virare, dopo il no del candidato del campo largo, su Alessandra Zedda.

Secondo Azione quello di Farris è “un tentativo dietro il quale si nasconde solo una totale assenza di idee e contenuti. Farris farebbe bene infatti ad occuparsi della sua storia politica, costellata di continui incarichi da più parti . Forse l’ex uomo di Forza Italia dovrebbe lasciare da parte il suo noto astio per chiunque non la pensi come lui; il fatto che in passato abbia tentato in tutti i modi di scalare i vertici del potere politico, ma non ci sia riuscito, non giustifica in alcun modo la sua acredine antidemocratica. Si metta l’animo in pace l’avvocato Farris, perché nella sua maschera elettorale finge di non sapere che la politica sia fatta di confronto, di negoziazione, di dialogo, e che quando davanti ad accordi presi si palesano passi indietro e patti disattesi – imposti al candidato sindaco da altri e da lui passivamente accettati – come nel caso del campo largo, una forza politica come la nostra ha il dovere di rivedere le proprie posizioni per rispetto del proprio elettorato e per rispetto della città di Cagliari, alla quale vogliamo dare un futuro vero, con una candidata nuova come Alessandra Zedda. Che Farris pensi al suo orto e si concentri sui suoi programmi. Criticare l’agire degli altri è lo sport preferito di chi non ha niente da dire”.