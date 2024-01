Colpisce un’auto e scappa, dagli esami la verità: era ubriaco e sotto l’effetto di droghe, denunciato a Pabillonis.

E’ stato denunciato ieri a Pabillonis, per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti, il trentasettenne di San Gavino Monreale che il 24 dicembre scorso era andato a collidere con la propria Volkswagen Golf contro una T Roc, regolarmente parcheggiata nella pubblica via. Dall’esame del sangue e delle urine, svolte presso il laboratorio dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, è emerso che all’atto dell’incidente, oltre che essere positivo all’alcol con un tasso di 1,2 grammi per litro (oltre il doppio del massimo consentito), l’uomo era anche positivo a cannabinoidi e cocaina. Inoltre non si era fermato per verificare i danni, allontanandosi velocemente dal luogo del sinistro. I carabinieri gli hanno anche contestato l’omessa revisione del mezzo, la perdita di controllo del veicolo, la fuga dopo l’incidente stradale e l’intralcio alla circolazione, dal momento che il mezzo incidentato era rimasto fermo sulla carreggiata, rendendo difficile il libero transito di altri mezzi. Gli è stata ritirata la patente di guida e il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.