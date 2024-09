Colpisce due auto parcheggiate e si ribalta a Settimo San Pietro, un’insegnante in codice rosso all’ospedale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Grave incidente nella centralissima via Gramsci a Settimo San Pietro. Un’insegnante della scuola secondaria di Settimo San Pietro, ma residente a Sinnai, al volante della sua Fiat 500X si è ribaltata dopo avere colpito due automobili parcheggiate, una delle quali con a bordo due bimbi, rimasti molto spaventati ma illesi. È invece la guidatrice ad avere avuto la peggio: è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, intervenuti con gli agenti della polizia Locale, un’ambulanza della misericordia di Quartu e la medicalizzata Mike 50. La donna, ferita ma cosciente, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Monserrato. Solo per miracolo non si registrano altri feriti, il punto nel quale è avvenuto l’incidente è infatti molto trafficato e anche battuto dai pedoni, soprattutto di giorno. Le condizioni della prof non destano comunque preoccupazioni, tanto che il codice rosso le è stato assegnato unicamente per dinamica.

All’origine delle improvvise sbandate potrebbe esserci o una distrazione magari facilitata dall’alta velocità, o un malore improvviso della donna o un guasto improvviso all’auto. Tutte ipotesi che non vanno scartate e che saranno analizzate dagli stessi agenti intervenuti sul posto, ma pur sempre una preoccupazione secondaria rispetto a quella, primaria, legata alle condizioni di salute della guidatrice.