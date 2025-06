Sembrerebbe la trama di un film ma purtroppo, come spesso accade, la realtà supera la fantasia. I fatti sono avvenuti ieri mattina via dei Monti di Creta, fra Baldo degli Ubaldi e via Boccea a Roma. Un operaio di 26 anni ha beccato la sua fidanzata con un altro e la reazione è stata decisamente forte. Il tradito ha aspettato in strada il rivale, un uomo di 39 anni, e lo ha poi aggredito con un martello in testa dopo vari spintoni e parole non del tutto gentili. Il 39enne è stato subito soccorso e trasportato prima all’ospedale Cristo Re e poi al Policlinico Gemelli, ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

L’aggressore, che nel mentre si era diretto a lavoro, è stato rintracciato poco dopo ed è stato fermato con l’ accusa di tentato omicidio.