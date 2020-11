Click day per il bonus bici, il ministro in difesa: “Tranquilli, rimborseremo tutti: entrate nel sito con calma”. Clamoroso flop del governo Conte nel primo giorno del click day sul bonus bici e monopattini, ma il ministro dell’Ambiente Costa si lamenta con le Poste e ora promette: “Invito tutti a entrare nel sistema anche con calma, anche nei prossimi giorni, perché abbiamo appostato altri fondi ad hoc in legge di Stabilità e assicuro che tutti coloro che hanno una fattura o uno scontrino parlante al 2 novembre saranno rimborsati”.