Dpcm di Conte, si tratta ancora: il premier ora propone il coprifuoco nazionale alle 22

Per fermare i contagi, tutti a casa alle dieci di sera: la tensione è però sulla chiusura probabilmente immediata delle Regioni a rischio come la Lombardia e il Piemonte. Nelle scuole superiori confermata la didattica a distanza al cento per cento, mentre sino alla prima media la didattica dovrebbe continuare in presenza