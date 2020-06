Città Metropolitana, il piano strategico: nuovo look per l’ex aeroporto di Monserrato, trasporti migliori per Pula

È stato presentato questa mattina il Piano strategico della Città Metropolitana. L’incontro, avvenuto a Palazzo Regio a Cagliari e presieduto dal Sindaco Metropolitano Paolo Truzzu, ha coinvolto i sindaci dei territori interessati per discutere e programmare importanti aspetti per lo sviluppo nell’area metropolitana. I punti focali sono stati: resilienza, innovazione, sostenibilità. “Nel mio intervento – spiega la sindaca di Pula Carla Medau – ho posto l’accento su alcune priorità che ritengo fondamentali per la strategia di una città metropolitana coesa ed integrata: implementazione del trasporto pubblico locale per favorire una maggiore coesione territoriale, che sia più capillare e strutturato al fine di dare uguali opportunità di mobilità ai cittadini di Pula così come a quelli di altri Comuni distanti da Cagliari. E’ necessario pensare seriamente a una metropolitana leggera di superficie, l’unica in grado di collegare in tempi celeri tutto il territorio metropolitano. Rafforzare la connessione e la collaborazione con il parco tecnologico di Sardegna Ricerche di Pula, sia in termini di ricerca scientifica, innovazione digitale e tecnologica, che di creazione di opportunità, finalizzate a dare vita a nuove start up per lo sviluppo economico di tutto il territorio. Inserire il compendio della laguna di Nora nell’ambito di tutte le attività previste per le zone lagunari per consentire di consolidare la capacità produttiva e per la valorizzazione ambientale, educativa e a fini turistici. Rafforzare gli eventi culturali, sportivi e religiosi che connettono tutte le comunità della città metropolitana, puntando a valorizzare con grandi eventi la destinazione del Sud Sardegna”.

Anche Tomaso Locci, primo cittadino di Monserrato, ha preso parte alla seduta che coinvolge il territorio che rappresenta. “È stata una riunione molto interessante riguardo al piano strategico da adottare per lo sviluppo del territorio”. Tante le opportunità per Monserrato che punta sul turismo. In cassa sono disponibili 850 mila euro per la riqualificazione dell’area dell’ex aeroporto tra via Riu Mortu, via Cabras e il confine con Cagliari.