Due nuovi positivi, apprensione a San Gavino: “La battaglia contro il virus è ancora in corso”

Due nuovi casi di positività nel Comune di San Gavino Monreale. “La battaglia contro il virus è ancora in corso” comunica il sindaco Carlo Tomasi. In queste ore si sta procedendo alla ricostruzione dei contatti delle persone positive.

“In attesa di definire il quadro della reale situazione si esortano tutti i cittadini alla necessaria attenzione.

Il momento richiede ancor più accortezza e rispetto di tutte le regole legate al distanziamento sociale e alla protezione dalla diffusione del virus”.

Attualmente a San Gavino Monreale si riscontrano quindi 2 nuovi positivi, 4 persone in quarantena e una persona in isolamento fiduciario da rientro in Sardegna.