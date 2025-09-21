Il caso a Margine Rosso: “Così un passante si è fatto il pieno di benzina con la mia carta di credito”. il racconto sulla pagina New Spotted Quartu: “Questo post spero raggiunga in qualche modo la persona che venerdì intorno alle 15, al distributore del margine rosso, si è fatto serenamente il pieno della sua auto utilizzando la mia carta di credito. Per una mia disattenzione (purtroppo non sto bene) ho dimenticato di selezionare il numero della colonnina, la n.1 e “il gentile Signore” capendo quanto fosse accaduto si è offerto di selezionarla per me. Tanta gentilezza mi è parsa quasi insolita, ma ho voluto fidarmi della “buona fede” del prossimo. Volevo “ringraziarti” non solo per aver selezionato la colonnina n.2 (LA TUA) ma anche di avermi detto che sicuramente avevo annullato l’operazione dopo aver sollevato l’erogatore. Bene, desidero informarti che il sospetto l’ho avuto e pertanto ho memorizzato il numero della tua targa…DV…e andrò a sporgere denuncia a meno che tu non voglia risolverla velocemente, senza querele, restituendomi 67 euro.