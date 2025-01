Cime innevate e prese d’assalto da decine di turisti: previsioni rispettate, il centro Sardegna è la meta prediletta di oggi. Soprattutto dal Sud dell’isola, in tanti si sono messi in viaggio per vedere e toccare la neve. Una lunga fila, alcuni inesperti, ed è così che stamattina si è presentato il Monte Spada. Esplicita l’immagine condivisa da M.B., “Quelli del Bruncuspina.com – Neve e Sci in Sardegna”: la strada per raggiungere la vetta è ricoperta da un manto bianco e ghiacciato, alcuni visitatori sono fuori dall’abitacolo, forse per attrezzare le vetture con adeguati dispositivi. Inesperienza con la neve, insomma, non si può essere pratici in tutto, soprattutto quando il fenomeno avviene poche volte l’anno. Una scena che si ripete ogni inverno, comunque, nonostante le raccomandazioni l’irresistibile fascino dei fiocchi candidi è più forte di tutto. Un pò di prudenza in più e pazienza, quindi, per trascorrere una giornata diversa dal solito.