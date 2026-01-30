La tragedia che ha colpito Sardegna, Sicilia e Sardegna ha segnato inevitabilmente non solo la vita delle popolazioni coinvolte ma ha acceso anche il dibattito politico su come affrontare un’emergenza che merita attenzione immediata.

Sull’argomento è intervenuta anche la l’eurodeputata Ilaria Salis che propone una soluzione ben precisa: utilizzare i fondi destinati al progetto del ponte sullo stretto per risolvere le problematiche immediate, a partire proprio da Niscemi e dalla Sicilia.

“La situazione a Niscemi in Sicilia è catastrofica, e la popolazione merita la massima tutela”, spiega la Salis.

“Il Governo, e in particolare Salvini, non antepongano il proprio ego politico al benessere dei cittadini.

Le risorse già destinate al controverso progetto del Ponte sullo Stretto di Messina siano invece destinate a Niscemi ed impiegate per la ricostruzione dei territori devastati dal ciclone Harry, in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Quanto stanziato finora è chiaramente insufficiente: serve un impegno ben più consistente!”.

E conclude: “Ieri ho firmato un’interrogazione parlamentare promossa dal mio collega siciliano Leoluca Orlando (AVS) per sollecitare lo stanziamento di fondi europei”.