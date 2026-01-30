Cagliari, Riccardo Madau “non si è ucciso ma picchiato e buttato giù dal ponte”: dopo 9 anni la madre del giovane presenta denuncia per riaprire il caso.Nel 2017, dopo un diverbio con la fidanzata, Madau fu trovato senza vita giù dal ponte a Sant’Elia: la ragazza, invece, in gravissime condizioni fuori dalla macchina parcheggiata vicino allo stadio.Secondo le ricostruzioni della vicenda Madau avrebbe aggredito la fidanzata e, credendola morta, si lanciò nel vuoto. Ma la madre del ragazzo, 26 anni, non crede a questa tesi e ha formalmente presentato denuncia per “omicidio”.Come riporta “L’Unione Sarda” tra i punti presenti nella denuncia depositata “le lesioni lacero-contuse, considerata la loro vitalità, risultano essere prodotte prima della morte”.La fidanzata di Madau, gravissima per diverso tempo, disse di non ricordare nulla di quella notte di metà estate in cui lei rischiò di morire e lui fu ritrovato morto non lontano dal luogo in cui era con la ragazza.