Ciclone Harry, Cagliari in emergenza: il sindaco Zedda dichiara lo stato di calamità

A seguito dei gravi danni provocati dal ciclone Harry, che nei giorni scorsi ha colpito duramente il Sud Sardegna, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha dichiarato lo stato di calamità naturale per il territorio comunale. Una decisione necessaria per fronteggiare una situazione definita “estremamente critica” e per consentire l’attivazione di procedure straordinarie a sostegno della popolazione e degli interventi di ripristino.

La dichiarazione arriva al termine dei primi sopralluoghi tecnici e istituzionali che hanno evidenziato danni ingenti a infrastrutture pubbliche e private, allagamenti diffusi, criticità nella viabilità e una massiccia presenza di detriti, plastiche e posidonia lungo il litorale cittadino. Particolarmente colpite le zone costiere e i quartieri più esposti al rischio idrogeologico.

«Siamo di fronte a un evento eccezionale per intensità e impatto – ha spiegato il sindaco Zedda – che richiede risposte rapide, coordinate e risorse straordinarie. La dichiarazione dello stato di calamità è un atto indispensabile per tutelare i cittadini e supportare la fase di emergenza e di ricostruzione».

In queste ore prosegue senza sosta il lavoro della Protezione civile comunale e regionale, dei Vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine, delle ditte incaricate e del personale della Città metropolitana. Un impegno corale che ha permesso di mettere in sicurezza numerose aree e di limitare ulteriori rischi per la popolazione. Fondamentale anche il comportamento responsabile dei cittadini, che hanno rispettato le disposizioni di sicurezza emanate dall’amministrazione.

La dichiarazione dello stato di calamità consentirà al Comune di Cagliari di accedere a risorse aggiuntive e di avviare le procedure per i ristori a favore di famiglie e attività economiche che hanno subito danni. Parallelamente, resta costante il coordinamento con la Regione e il Governo nazionale per il riconoscimento dell’emergenza a livello superiore.

«Ringrazio tutte le donne e gli uomini impegnati sul campo – ha concluso Zedda – per la professionalità e la dedizione dimostrate in una delle emergenze più complesse degli ultimi anni. L’amministrazione comunale continuerà a essere presente, al fianco della cittadinanza, fino al completo ritorno alla normalità».