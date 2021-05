Ciccy 4 anni di inferno nel canile Europa, rinchiusa in un box senza cuccia ha subito violenze atroci.

L’ educatrice cinofila e formatore tecnico Nazionale di unità cinofilo da soccorso in mare Silvia Sorrentino lancia l’appello di un’ adozione del cuore per Ciccy a Radio Zampetta Sarda.

Ospite della puntata Silvia Sorrentino al timone della Nautical Rescue Dogs associazione di volontariato composta da un Nucleo Cinofilo di Soccorso in mare, mentre le singole unità sono costituite da un cane e il suo padrone; unico in Sardegna ad avere Unità Cinofila con brevetti operativi riconosciuti a livello Nazionale dalla Società Nazionale Salvamento di Genova.

La NRD è un’associazione di persone che amano il proprio cane e scelgono su base volontaria e assolutamente non retribuita, di dedicare del tempo ad attività legate alla sicurezza in mare.

La preparazione richiede dei Corsi Formativi il tutto accompagnato da un Corso di Formazione Permanente che permette di essere sempre pronti ad intervenire in tutte quelle procedure di salvamento.

L’associazione è nata dalla passione della Sorrentino per il mare e per il cane Terranova che dichiara : ” Dietro questa Associazione c’è una promessa fatta di pancia al mio primo Terranova Sansone morto tragicamente prima di riuscire a ottenere il brevetto. Mi piace pensare sia nata in sua memoria, poi nasce ovviamente con l’intenzione di formare Unità Cinofile preparate all’impegnativo lavoro di soccorso.”

L’associazione propone svariate attività, tra le più degne di nota quelle dimostrative nelle scuole dove si parla di sicurezza in mare e si cerca di sensibilizzare gli studenti al rispetto per gli amici a quattro zampe.

Altre importanti attività sono caratterizzate dai corsi di Baby Bagnino, articolati in due giornate dedicate a momenti di teoria e pratica in compagnia dei cani dell’associazione, molto apprezzate sia dai piccoli ma anche dai genitori, con il rilascio a conclusione di un Attestato si Partecipazione.

Un fiore all’occhiello di cui la National Rescue Dogs vanta è il Nuoto Assistito con cane e Istruttore per bambini e adulti con particolari esigenze di deambulazione, oltre a fornire un servizio col cane alle Colonie Estive che ne fanno richiesta.

Obiettivo primario è quello di avere Unità Cinofile da Soccorso nel maggior numero di spiagge della Sardegna potendo offrire il servizio a titolo gratuito.

A conclusione dell’intervista Silvia Sorrentino lancia un appello per un’adozione del cuore per Ciccy.

Lei è Ciccy, proviene dal canile Europa. Li ha vissuto per 4 anni, cioè dalla nascita. Era rinchiusa in un box senza cuccia e viveva con altre due femmine ed un maschio, sono rimaste tutte gravide, per fortuna una volontaria le ha portate via, sterilizzate e date in affido. Lei sta con l’educatore Silvia Sorrentino da tre mesi,

Quando è arrivata era terrorizzata da qualsiasi cosa la circondasse. Alla visita di controllo dal veterinario, si è scoperto che è positiva all’’erlichia e alla filaria. Oltre ad aver subito violenze fisiche che le hanno procurato un grave problema comportamentale e una frattura alla mascella causando la perdita di qualche dente, le è stata asportata una massa uniforme formatasi in bocca e ora si aspettano i risultati del citologico. oltretutto si presume che le abbiamo bruciato un orecchio dato che è accartocciato. Sta facendo un persorso di recupero, ora riesce a socializzare con galline, conigli, tartarughe , gatti e cani femmine e maschi. Sta imparando ad andare al guinzaglio e sporcare fuori casa. È ancora molto spaventata dalla figura maschile. Ma con pazienza sta cercando di superare anche questa fobia. Ha ricevuto le prime cure, le prime carezze e ha scoperto la serenità di essere un cane sereno e amato. Cerchiamo per lei un adozione speciale con una famiglia che rispetti le sue tempistiche senza costrizione alcuna. Si preferisce un adozione in Sardegna per eventuali interventi da parte dell’educatore cinofilo che la segue Silvia Sorrentino. Per info. 3453513944 Silvia.

Manuela Scalas