“Ciao Gabri, il saluto dei tuoi colleghi corrieri: spesso nessun rispetto per noi, che piova o nevichi….”

Un commovente saluto su Fb dei colleghi corrieri della Sardegna a Gabri, il 48 enne rimasto ucciso ieri nello schianto a Sestu. Tanti cuori e belle parole su Fb per l’uomo di Santa Giusta, che lascia una traccia indelebile in tutti quelli che lo conoscevano: “E poi con un click comodamente seduto ad un PC ….ordiniamo di tutto….che sia per svago, hobby o lavoro… E sono loro che corrono per portare l’oggetto dei nostri desideri a casa nostra….per essere puntuali nelle consegne, affinché il cliente non resti deluso. Spesso nessun rispetto per loro….che piova, nevichi o faccia 42 gradi all’ombra loro… sono sempre li….sul loro furgone, che ormai è diventata la loro seconda casa….a portare i nostri pacchi….a trasportare le nostre esigenze. Non ci sono differenze di colori, nomi, insegne, loghi…. …oggi uno di questi ragazzi….uno di noi, un collega, un professionista….ha finito la sua corsa…. Rip in pace Gabriele”, le parole struggenti del post diventato virale sui social network il giorno dopo la drammatica tragedia.