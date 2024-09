Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ciao ciao estate in Sardegna, arrivano le piogge e sabato prossimo ci saranno 13 gradi a Cagliari. Sarà la settimana del crollo termico, lo dicono le previsioni di 3bmeteo: mentre è già in corso l’allerta meteo per piogge e temporali nel Logudoro e in Gallura, l’escursione termica in settimana sarà nettissima anche nel Sud Sardegna. Arrivederci al caldo afoso, in vista fa capolino l’autunno: si passerà dai 17 gradi come minima di giovedì prossimo ai 13 di sabato, ma già da domani potrebbe arrivare la pioggia. Brutte notizie per tanti turisti che hanno scelto la Sardegna anche in questo mese di settembre. Tra oggi e domani secondo le previsioni ci sarà un cambio di circolazione di aria e all’ingresso di correnti più fresche di origine atlantica. Forse il gran caldo ha davvero le ore contate, e sarà meglio girare con l’ombrello a disposizione.