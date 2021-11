Chiuse diverse strade cittadine a Cagliari, da via Italia a via dei Valenzani: “Usate percorsi alternativi”. Ecco l’elenco delle strade chiuse a Cagliari a causa di crolli o pericoli derivanti dal maltempo, appena fornito dal Comune: attenzione massima per la giornata di lunedì.

In considerazione delle diverse criticità derivanti dal maltempo si raccomanda di usare grande prudenza nelle strade cittadine.

La via dei Valenzani, via Italia – all’altezza di via Salvo D’Acquisto fino a via Pisano e Via Lorenzo il magnifico (per crollo di un muro) sono chiuse a causa dei pericoli presenti.

Si raccomanda di individuare percorsi alternativi.