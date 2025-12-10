Poteva finire in tragedia una lite avvenuta lo scorso primo dicembre davanti ad un negozio a Roma fra un barbiere e un suo amico, andato al suo negozio a chiedere un taglio gratis sembrerebbe per saldare un debito di 15 euro.

I due infatti pare avessero condiviso una corsa in taxi qualche giorno prima. Quando però il ragazzo, un 23enne romano, si è recato al negozio dell’amico, è scoppiata la lite.

Il barbiere infatti si sarebbe rifiutato di offrire il taglio al 23enne, che è stato ferito con delle forbici al torace e nella zona lombare. Le lesioni fortunatamente non sono risultate estremamente gravi. Ricoverato al policlinico Umberto I, gli è stata assegnata una prognosi di 30 giorni.

Sono stati i carabinieri ad accorgersi dei giovani a terra per strada quel pomeriggio e ad allertare i soccorsi. Le indagini di questi giorni hanno permesso di ricostruire i fatti.