I Carabinieri di Iglesias hanno tratto in arresto ieri, per tentata truffa aggravata, un operaio 54enne residente a Carbonia.

L’uomo era stato da tempo attenzionato dai militari, che avevano raccolto indizi sul suo coinvolgimento in diverse truffe ai danni di persone anziane, realizzate nell’area di Iglesias negli ultimi mesi. Dato il suo modus operandi, per prevenire ulteriori episodi criminosi, i Carabinieri avevano avvisato più esercizi commerciali della zona, raccomandando di contattare immediatamente il 112 qualora avessero notato l’uomo aggirarsi nei pressi dei negozi senza apparente motivo.

È stato proprio grazie alla collaborazione di un direttore di negozio che si è riusciti a sventare il tentativo di truffa. L’uomo, notando il truffatore aggirarsi tra gli scaffali senza effettuare alcun acquisto e successivamente avvicinare un’anziana signora con apparente gentilezza, si è insospettito.

La pattuglia del Radiomobile è giunta sul posto in meno di cinque minuti, riuscendo a intercettare la donna poco prima che prelevasse del denaro dal bancomat per consegnarlo al truffatore. L’uomo, infatti, era riuscito a persuadere l’anziana, una 77enne di Villamassargia, con un elaborato racconto in cui sosteneva di aver avuto un guasto alla macchina, la quale sarebbe stata ferma dal meccanico. Sosteneva che, senza quel veicolo, non avrebbe potuto raggiungere il proprio posto di lavoro, perdendo così l’unica fonte di sostentamento. Convinta dalla supplica, la donna si è resa disponibile a prestargli il denaro necessario per saldare il salato conto al meccanico e recuperare la vettura.

Gli immediati accertamenti svolti dai Carabinieri hanno dimostrato come l’operaio non avesse alcuna automobile da ritirare e che il racconto era unicamente un artificio per raggirare la donna.

L’uomo è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia in attesa del rito direttissimo.