Chiara Ferragni come Joker su “L’Espresso”: la polemica

Sul nuovo nuovo numero de “L’Espresso” (in uscita domani) troviamo la nota influencer ritratta in copertina come l’acerrimo nemico di Batman: trucco colato blu e rosso tinge il bel viso dell’imprenditrice. Il titolo è eloquente: “Ferragni S.p.a: il lato oscuro di Chiara”. Un’indagine dettagliata sulla situazione economica e sull’organizzazione delle società a cui è a capo la Ferragni. Un’immagine forte e dissacrante, come molto spesso ha fatto in passato il noto settimanale. Questa volta non c’entra il caos Pandoro scoppiato a dicembre o la ormai palese crisi matrimoniale con Fedez (che pare proprio sia tornato – almeno per ora- a vivere nel suo vecchio appartamento sui navigli). L’indagine effettuata dal giornale va a scandagliare il groviglio delle varie società dell’imprenditrice cremonese, gli stipendi (pare alquanto bassi) dei dipendenti, l’organizzazione delle stesse. “Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie, tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa”, scrive “L’Espresso”. Sui social intanto è divampata la polemica fra chi trova questa copertina eccessiva e offensiva e chi difende la scelta del giornale. Intanto, la Ferragni si prepara ad azioni legali: “Denigrata e svilita nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata”, hanno affermato i suoi avvocati.