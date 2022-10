“Chiamate Giorgia Meloni signor presidente”, la circolare di Palazzo Chigi che fa impazzire i social

L’aveva detto durante la discussione per la fiducia: Giorgia Meloni, neopremier italiana, vuole essere chiamata “signor presidente”. E anche gli uffici si adeguano. Il segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato, ha diffuso una circolare, inviata a tutti i ministeri: «Per opportuna informazione si comunica che l’appellativo da utilizzare per il presidente del Consiglio dei ministri è: “Il signor presidente del Consiglio dei ministri, on. Giorgia Meloni”».

La precisazione nasce da una richiesta arrivata dal Senato e dalla Camera al momento della preparazione del resoconto stenografico: era la prima volta di una presidente del Consiglio donna e serviva una risposta ufficiale.

Già scatenati i social, con il centrosinistra indignato per una scelta che ritiene porti indietro il Paese sul piano delle conquiste nel campo delle pari opportunità e meme che impazzano. Fra battute, ironia e frecciatine, in queste ore sembra che l’Italia non parli d’altro.