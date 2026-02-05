È il presidente Adolfo Costa che accende nuovamente i riflettori sui problemi del cuore della città: “La sicurezza è un problema grave. La percezione di insicurezza è diffusa tra i cittadini, che si sentono a rischio ogni volta che escono di casa. La presenza di degrado e abbandono favorisce l’insorgere di fenomeni di microcriminalità, che rendono la vita quotidiana difficile per i residenti e i turisti” spiega Costa. In molti angoli si trovano borse svuotate, strappate ai leggimi proprietari per rubare il contenuto.

“La viabilità è un disastro. Le strade sono in stato malandato, con continui lavori e interruzioni che rendono difficile la percorribilità. I marciapiedi sono divelti e pericolosi, e la mancanza di parcheggi adeguati crea problemi per i residenti e i visitatori. La pulizia è un problema cronico, la raccolta dei rifiuti è insufficiente, e le strade sono spesso sporche e invase da immondizia. La situazione è peggiorata negli ultimi anni, e la città sembra abbandonata a se stessa” prosegue Costa che aggiunge: L’amministrazione civica non ha fatto abbastanza. Nonostante le promesse e gli annunci, non sono state prese misure efficaci per risolvere questi problemi. La città continua a decadere, e i cittadini sono sempre più frustrati e delusi”.

Le richieste del Comitato dei Residenti di Stampace: “Migliorare la sicurezza attraverso la presenza di forze dell’ordine e la riqualificazione degli spazi pubblici. Ristabilire la viabilità attraverso la manutenzione delle strade e la creazione di parcheggi adeguati. Migliorare la pulizia attraverso una raccolta dei rifiuti più efficiente e la pulizia regolare delle strade”.