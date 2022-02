Cagliari, via il centro sociale dalla Manno di via Lamarmora: diventa uno studentato con 30 appartamenti

La scuola Manno di via Lamarmora a Cagliari, dal 2014 occupata da un centinaio di ragazzi del centro sociale Sa Domu, sarà riqualificata e trasformata in uno studentato con circa 30 appartamenti. L’ha deciso oggi la giunta comunale. L’importo necessario a completare l’intervento è di 5 milioni di euro. “Abbiamo dato il via libera al restauro e all’adeguamento funzionale impiantistico dell’istituto”, conferma il sindaco Paolo Truzzu. “Per ora abbiamo a disposizione un milione e 400mila euro e dunque realizzeremo un primo lotto. Rispondiamo così all’esigenza di avere nuovi alloggi per gli studenti e, allo stesso tempo, è un modo per rivitalizzare Castello.

Prima di iniziare i lavori, ancora non sono state fissate date, si dovrà naturalmente procedere con la verifica di stabilità dell’edificio. In caso di pericolo il Comune e la Città metropolitana (ente che gestisce lo stabile) potrebbero decidere lo sgombero dell’immobile, con modalità e tempi ancora da definire.