Centro estetico abusivo a Pirri, diventa un caso nazionale il caso delle punturine proibite

Pirri – Trattamenti estetici a prezzi stracciati, la clinica abusiva diventa un caso nazionale: una tassista per dare volume alle labbra, Russian Lips realizzate con iniezioni in una stanza separata solo da una tenda.

Anche l’aumento degli zigomi era uno dei trattamenti proposti, 180 euro il tariffario. Un reportage di Pomeriggio 5 ha approfondito il caso scoperto dalle forze dell’ordine durante una delle perquisizioni avvenute pochi giorni fa a casa delle sette persone coinvolte nel traffico internazionale di stupefacenti (in particolare ketamina e la “cocaina rosa”) durante il quale è stato scovato anche un ambulatorio estetico abusivo.

In campo anche l’esperto, ospite in studio: “Mi preoccupa la superficialità con la quale le possibili clienti vanno a fidarsi di queste presunte cliniche senza alcuna verifica” ha commentato Luciano Garofano a Pomeriggio 5.

Immediate le reazioni da parte di chi ha seguito il caso in tv, a pochi giorni dalla morte di una giovane siciliana, deceduta dopo un intervento a Roma in una clinica non autorizzata, cresce l’apprensione e si moltiplicano le raccomandazione al fine di valutare attentamente i luoghi che offrono questa tipologia di servizi.