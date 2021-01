Centro Cash è vicina alla ristorazione colpita duramente dal “cambio di colore” della Sardegna.

L’improvvisa decisione presa venerdì scorso dal Governo, di mettere la Sardegna in zona arancione a partire da domenica 24 gennaio, ha generato gravi conseguenze per il mondo della ristorazione.

Si era appena conclusa, infatti, la giornata principale di approvvigionamenti per tutto il mondo dell’horeca, proprio all’inizio del week-end, quando i ristoranti sono soliti lavorare di più, nonostante le limitazioni imposte dalla zona gialla.

La notizia, diffusa in serata, è quindi arrivata troppo tardi rispetto agli acquisti già fatti durante la giornata con il conseguente rischio di aumentare le perdite già ingenti che la categoria si trova a subire da mesi.

In quanto parte della filiera, anche Centro Cash è stato danneggiato dal provvedimento ma ha comunque deciso di intervenire fattivamente stanziando delle risorse a beneficio dei propri clienti per dare il proprio contributo e provare a limitare, pur parzialmente, i disagi dei ristoratori e condividere con loro la difficile situazione.

A partire da oggi verranno infatti erogati dei buoni sconto di un valore pari al 20% degli acquisti effettuati dai ristoranti nella giornata di venerdì 22 gennaio nei reparti altamente deperibili quali Freschi, Ortofrutta, Pesce, Macelleria.

Coloro che, invece, avranno scelto di chiudere fino al nuovo cambio di colore, potranno contare su questo ristoro alla riapertura.

“Abbiamo deciso di intervenire prontamente anche per comunicare ai nostri ristoratori che non sono soli” dice l’Amministratore Delegato di Centro Cash Giorgio Annis, “il venerdì rappresenta il giorno di punta per gli acquisti in vista del week end e quello che è successo non ha fatto altro che aggiungere ulteriori disagi ad un settore che è già allo stremo”.

Centro Cash non è nuova ad iniziative a favore della ristorazione. In primavera, prima della ripartenza, aveva promosso l’iniziativa “Il buono a tavola”, volta a finanziare le riaperture della ristorazione rimasta chiusa per dodici settimane.

Per tutto questo periodo di pandemia, nonostante le difficoltà oggettive, Centro Cash ha sempre mantenuto l’apertura dei propri punti vendita con i consueti orari ed ha garantito il servizio in tutti i reparti.