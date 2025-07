Brutto incidente questa sera a Castiadas, sulla provinciale 19 verso Villasimius. Due auto si sarebbero scontrate frontalmente in modo violento: coinvolte sei persone, 4 trasportate in codice rosso in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri di San Vito per i rilievi di rito.