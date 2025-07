Sanluri in lutto saluta l’imprenditrice Ketty Putzolu, il sindaco Urpi: “Io la ringrazio per quello che ha fatto”.

Con i fiori ha arricchito le cerimonie più prestigiose della Sardegna ma, soprattutto, ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione, “ha dimostrato che la vita è un dono”.

Da tempo era malata ma con il suo sorriso ha fatto, quasi, dimenticare che stava lottando per rimanere in vita. “Positiva, sempre ottimista, ha regalato tanto alla nostra comunità” ha espresso il primo cittadino commosso. “Ha dimostrato che si deve lottare con il sorriso e la felicità”. Tramite i social ha condiviso tanti messaggi rivolti a tutti, tre anni fa, per il suo compleanno ha scritto: “Auguri auguri a tutti voi, festeggiare il compleanno per me significa un anno di vita trascorso e un altro spero di viverlo come questo perché significa che sono viva”.

Centinaia i commenti che in queste ore si susseguono per ricordare la donna di successo, amata e stimata da tanti.