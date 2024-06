Castiadas, batosta tassa di soggiorno: 4 euro a notte e si paga anche in agriturismo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Castiadas – Nuova imposta di soggiorno per chi decide di trascorrere le vacanze immersi nelle meraviglie del territorio: quattro euro a notte per chi preferisce una struttura a 5 stelle, e, da quest’anno, anche per gli agriturismi si pagherà. “Queste tariffe sosterranno interventi di valorizzazione e promozione delle nostre risorse naturali e culturali”. Sono state rese note pochi giorni fa le tariffe adottate dal Comune “pensate per garantire un servizio di qualità e promuovere un turismo eccellente” si legge nella comunicazione ufficiale. Da 3,50 a 4,00 euro a pernottamento a persona per le strutture più quotate, alberghi 4 stelle da 3,00 a 3,50, 2,50 nei 3 stelle, 1,00 per campeggi e strutture fino a 2 stelle, nonché per agriturismi e strutture rurali. “Leggeri adeguamenti” che “permetteranno di finanziare interventi e servizi volti a migliorare l’ospitalità e rendere il tempo a Castiadas ancora più piacevole”. Con l’estensione dell’imposta di soggiorno agli agriturismi, agricampeggi e alberghi di turismo rurale, “desideriamo promuovere e preservare le autentiche bellezze del territorio. Contribuendo con una piccola tariffa di 1,00 euro a pernottamento a persona dal 1 luglio al 31 agosto 2024” si potrà godere “di esperienze uniche immersi nella natura incontaminata” del luogo che, promette il Comune, investirà ogni contributo versato sarà per migliorare i servizi e le infrastrutture turistiche, garantendo una crescita sostenibile e una qualità sempre maggiore nell’accoglienza dei visitatori.