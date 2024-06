Guerra aperta ai pannelli fotovoltaici davanti alla reggia di Barumini e a Uta: “Patrimoni da tutelare”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

No a distese di impianti fotovoltaici limitrofe al parco archeologico di Barumini e al viale Minola di Uta: al via le petizioni lanciate da privati al fine di preservare la natura dei luoghi, centinaia le firme già raccolte in pochi giorni. Una protesta che non accenna ad abbassare la guardia quella che vede lo schieramento del no contro la speculazione energetica, messa in atto da molteplici società, anche estere, in nome del green. Nessuna controversia nei riguardi della transazione già in atto, ma un deciso sbarramento verso l’assalto da parte di chi vorrebbe trasformare l’Isola in una distesa di pannelli e pale eoliche. Alle numerose forme di protesta, ora, anche le petizioni online: le ultime due sono state lanciate solo pochi giorni fa e hanno già riscosso numerosi consensi. “Tutela del parco archeologico di Barumini e del Nuraghe Turriga, lanciata da Francesco Risiglione. La mia petizione è contro la costruzione del mega parco fotovoltaico in progetto presso l’area archeologica di Barumini patrimonio UNESCO e soprattutto adiacente al nuraghe Turriga perché deturpa un patrimonio storico regionale, nazionale e mondiale” si legge nella presentazione. Quella per Uta è “Salviamo il viale monumentale di Minola, lanciata da Rosi Tocco” una raccolta di firme per salvaguardare il viale “e proporre l’iscrizione al registro degli alberi monumentali”.

“Oltre cento anni fa Ugo Minola acquistò dei terreni a Uta, ai piedi del monte Arcosu e iniziò a piantare i primi semi di quello che sarebbe diventato un viale alberato di oltre 4 km. In un secolo di attività, la storia dei Minola di Uta è diventata la storia delle tante persone, uomini e donne, che hanno lavorato in quella azienda. Vogliamo tutelare il viale perché le piante centenarie rappresentano ciò che resta della memoria storica della nostra comunità. Sappiamo che non sono piante autoctone, ma quel vialone oggi ospita tantissime specie di animali protetti, per esempio il falco. Per la sua posizione è la più bella e naturale porta di Gutturu Mannu. Il viale offre ristoro anche ai tanti ciclisti e podisti che lo attraversano per raggiungere il monte Arcosu. Oggi è minacciato dall’avanzare terribile di impianti fotovoltaici che testimoniano di una transizione che vuole cancellare il nostro passato di agricoltori e allevatori”, questa la spiegazione della petizione.