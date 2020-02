Caso sospetto al Sirai di Carbonia, isolato il pronto soccorso per una broncopolmonite che è stata poi confermata dall’Asl. Un paziente è stato ricoverato per una broncopolmonite con sospetta influenza, e per sicurezza è scattata la procedura anti coronavirus. Tutte le persone sono state tenute fuori dal pronto soccorso per ragioni di sicurezza. L’emergenza è poi rientrata.