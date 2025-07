Monserrato, una sistemazione a 5 stelle per i gatti della colonia sfrattati da un terreno a ridosso della Ss 554: nuova location pronta per ospitare i felini, dotata di un’ampia zona che potrà essere adattata ancor più secondo le esigenze dei 4 zampe.

Ma per Salaris, Leidaa, non è il terreno giusto tanto che ha presentato una diffida ufficiale alle autorità: “Sei iniziano le attività di spostamento, si procederà nelle opportune sedi attraverso i nostri legali nazionali, per tutelare i diritti violati, mediante segnalazione e richiesta di intervento alla Procura della Repubblica competente per territorio”.

Una tematica che scalda l’estate monserratina quella inerente alla colonia felina che si trova in un terreno adiacente alla statale: nessun problema, sinora, se non fosse che ruspe e operai sono pronti per trasformare l’area confinante alla casa dei gatti in un mega polo commerciale. Un investimento di circa 10 milioni di euro per riqualificare terreni incolti e offrire nuovi servizi ai cittadini non solo di Monserrato bensì di tutto l’hinterland.

I rumori e il via vai dei mezzi pesanti potrebbero però mettere a repentaglio la vita dei gatti e, qualche giorno fa, la preoccupazione si è trasformata in una ricerca di soluzioni adatte per garantire l’incolumità dei mici. Sono una decina più alcuni cuccioli, abituati a vivere in una stradina circondata da alberi di fico e dotata di casette dove ripararsi dalla pioggia.

Il Comune, appena appresa la notizia, ha immediatamente avviato le indagini per trovare un luogo sicuro: “In due ore abbiamo individuato un’area comunale, abbiamo fatto un sopralluogo con la responsabile della Asl che ha attestato l’idoneità del terreno scelto”. Parere positivo, quindi, e via al trasloco insomma. Ma non per la presidente dell’associazione che difende i diritti degli animali, che ieri ha inviato una formale diffida: “Il terreno non è sicuro, senza nessuna recinzione, arido, senza alcun possibile riparo e/o zona verde che possa dar ristoro, anche ponendo delle cuccette e soprattutto in un periodo torrido come questo è impensabile. La presenza di un canneto che durante le piogge, si riempie facendo salire il livello dell’acqua e di conseguenza allaga completamente il terreno, lo rende ancora più inidoneo.

Secondo i volontari, che da oltre 10 anni seguono la colonia felina nel sito in cui si trova ora, ed i pareri di esperti acquisiti, tutti i gatti catturati e liberati si disperderebbero in uno spazio completamente aperto e sconosciuto,(ricordiamo che i gatti sono animali stanziali), con la conseguenza che cuccioli presenti ed i componenti eventualmente più deboli morirebbero in brevissimo tempo”.”Riteniamo non assolutamente meritevole la polemica, la colonia appartiene al Comune e la responsabilità ricade al sindaco” spiega Locci.

“Noi abbiamo la relazione che autorizza allo spostamento dei gatti, abbiamo identificato un area comunale dove verranno trasferiti: è un luogo molto più idoneo del precedente. Un sentito ringraziamento ai volontari che si occupano degli animali, la situazione è comunque già risolta. Abbiamo 100 mila euro per costruire un’oasi felina, stiamo solo attendendo che il finanziamento ottenuto venga erogato. Alcune gattare si sono rese disponibili e contente per lo spostamento e ora siamo arrivati al paradosso con questa situazione. Ci saranno altri interessi dietro? Il dubbio è lecito”.”L’amministrazione tiene a garantire che sta utilizzando tutti i canali ufficiali a sua disposizione con l’unico scopo di assicurare la piena sicurezza dei gatti. Abbiamo tutti i pareri positivi espressi dall’autorità competente” specifica l’assessore al benessere animale Saverio De Roma. “Teniamo a sottolineare che la situazione riguarda terreni privati, i cui proprietari si sono già rivolti alle istituzioni competenti. Nonostante ciò, l’amministrazione può garantire che sono state individuate soluzioni idonee per la messa in sicurezza dei felini. Questo è particolarmente importante considerando che il luogo interessato ai lavori si trova a ridosso della SS 554 e di Via G. Cesare, due strade notoriamente trafficate e pericolose per i gatti, al momento che inizieranno i lavori”.