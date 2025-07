Imago Mundi apre la sua piattaforma a due nuovi progetti che nascono dall’idea del socio fondatore Fabrizio Frongia con la collaborazione di tutta l’associazione e di chi da oggi vorrà unirsi: quattro borse di studio e un premio in memoria di Paola Pau.

Paola Pau, dirigente della Regione Autonoma della Sardegna recentemente scomparsa, si istituiscono quattro piccole borse di studio rivolte a giovani studenti, neolaureati o operatori pubblici neoassunti, con l’intento di onorare il suo profondo impegno professionale e umano.

Paola Pau ha dedicato tempo prezioso al volontariato e alla sua carriera nella pubblica amministrazione, contribuendo in maniera significativa in alcuni ambiti (che potranno estendersi in futuro):

Volontariato per i temi dell’inclusione sociale e l’attenzione ai minori;

Servizi sociali, promuovendo un’amministrazione attenta alle persone più fragili;

Comunicazione istituzionale e URP, accompagnando la nascita e lo sviluppo della rete degli Uffici Relazioni con il Pubblico in Sardegna, con una visione moderna e inclusiva del rapporto tra cittadino e istituzioni;

Formazione degli operatori pubblici, con un’attenzione particolare alla crescita umana e professionale delle persone, riconoscendone il valore strategico per un’amministrazione più vicina ai bisogni reali.