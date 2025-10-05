Interviene la Bruzzone in merito al delitto commesso da Ragnedda che, per la criminologa, non ha ancora detto la verità. Non solo: “La cocaina altera in maniera rapida e profonda il cervello”, spiega.

È intervenuta a “Ore 14”, ha affrontato l’argomento con sensibilità e ha spiegato perché la tesi della legittima difesa, avanzata da Ragnedda, non può combaciare con la realtà dei fatti: gli ha sparato in viso, fisicamente lui avrebbe potuto contrastare in maniera diversa una eventuale minaccia da parte della donna. In collegamento c’era il padre del reo confesso che, visibilmente provato, ha partecipato al confronto in studio. Ha spiegato che il figlio aveva dei problemi che stava cercando di risolvere senza l’ausilio di un professionista.Roberta Bruzzone ha evidenziato che “con una condizione di abuso di cocaina pensare di uscirne da solo, a quel livello di intossicazione, mi pare ingenuo”.

In merito all’argomento, l’esperta ha spiegato: “Cocaina: cosa succede al corpo e alla mente quando se ne abusa. In questi giorni, dopo il brutale omicidio di Cinzia Pinna, si parla molto — e troppo spesso a sproposito — di cocaina. È il momento di fare chiarezza. Chi si avvicina a questa sostanza deve sapere esattamente a cosa va incontro perché dietro l’illusione di controllo si nasconde una trappola devastante, capace di distruggere cervello, affetti e coscienza”.

Ha parlato senza filtri, in modo tale da chiarire effetti e danni che la sostanza determina a chi ne fa uso e abuso: “La cocaina è una sostanza psicoattiva potente, capace di alterare in maniera rapida e profonda sia il cervello che l’intero organismo. Agisce aumentando in modo artificiale la disponibilità di dopamina, noradrenalina e serotonina: neurotrasmettitori legati al piacere, alla vigilanza e alla motivazione.

Effetti collaterali dell’uso smodato

Un consumo ripetuto o eccessivo comporta conseguenze importanti, sia a breve che a lungo termine, ecco le principali:

Sistema cardiovascolare: tachicardia, aumento della pressione, vasocostrizione. Con l’uso cronico abbiamo un rischio elevato di infarto, ictus, aritmie letali.

Sistema nervoso: insonnia, cefalea, tremori, riduzione delle capacità di concentrazione e memoria.

Apparato respiratorio: nel caso di inalazione (“sniff”), infiammazioni e danni alla mucosa nasale, fino a perforazioni del setto.

Sistema psichico: ansia persistente, attacchi di panico, irritabilità marcata, oscillazioni dell’umore, depressione nella fase di “down”.

Dipendenza: l’organismo e il cervello si adattano rapidamente, creando tolleranza (bisogno di dosi crescenti) e dipendenza psicologica fortissima.

Comportamenti tipici nella fase di consumo acuto

Quando la cocaina è in circolo e il picco di effetto è massimo, emergono spesso comportamenti caratteristici:

Euforia e disinibizione: sensazione di potere, fiducia smisurata nelle proprie capacità, riduzione del senso del pericolo.

Impulsività e aggressività: l’abbassamento dei freni inibitori può tradursi in litigi, condotte violente o sessualmente rischiose.

Ipervigilanza: la persona appare agitata, parla velocemente, non riesce a stare ferma, si muove in maniera frenetica.

Sospettosità e paranoia: con dosi più alte non è raro che compaiano idee persecutorie (“mi stanno spiando”, “vogliono farmi del male”) o distorsioni percettive.

Ricerca compulsiva di altra sostanza: la durata breve dell’effetto (20–40 minuti se sniffata, pochi minuti se fumata o iniettata) spinge a ripetere subito l’assunzione, alimentando la spirale della dipendenza.

Perché è pericolosissima

La combinazione di iperattivazione fisica (cuore, pressione, respirazione) e alterazione psichica (impulsività, paranoia, aggressività) rende la cocaina una delle sostanze più rischiose in termini di conseguenze immediate: risse, incidenti stradali, comportamenti violenti o sessualmente pericolosi, overdose cardiocircolatorie”.