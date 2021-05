I lavoratori di Mondo convenienza e gli operatori del Porto canale: quale la situazione?

I lavoratori di Mondo convenienza, l’eventuale proroga del blocco dei licenziamenti e gli operatori del Porto canale: a Radio Casteddu, Romina Mura(Pd): “Non ho ancora notizie certe, ho depositato un’interrogazione e non ho avuto risposte, ma, se la cosa fosse vera, sarebbe un precedente gravissimo. Sostituire dei lavoratori che scioperano inviandoli dalla Sardegna a Milano, in questa fase, secondo me, avrebbe un impatto ancora più forte perché i lavoratori sono molto fragili e, per mantenere il posto di lavoro potrebbero essere soggetti a pressioni inaccettabili”.

La situazione del lavoro: quali novità?

“Per le grandi industrie stiamo chiedendo che il blocco dei licenziamenti venga prolungato di ancora qualche mese. Stiamo facendo un intervento equilibrato per tutelare i lavoratori e anche per aiutare l’impresa.

I lavoratori non possono pagare il prezzo di una riorganizzazione anche perché, le risorse che lo stato sta mettendo in campo, e che farà anche per i prossimi mesi, sono tantissime e queste devono essere assolutamente finalizzate a sostenere le imprese nella ripresa, però devono anche tutelare i lavoratori.

Quindi, questa proroga sino ad agosto, ha un significato e la presa di posizione di Confindustria sembra molto ideologica, per questo mi preoccupa”.

Oggi inizierà nuovamente la protesta dei lavoratori del Porto canale: in via Roma, dalle 10 del mattino, e per 3 giorni, perché non c’è ancora nessuna novità. Il porto rimane ancora un punto interrogativo. “C’è una misura, che è stata definita con l’altro decreto sostegni al senato, che prevede un’indennità per i portuali di Cagliari e Catania. Io sono per l’agenzia portuale, perché dicembre 2021 è dietro l’angolo. L’agenzia portuale è una cosa, l’indennità è un’altra e questa, certamente, è un tamponamento. L’agenzia portuale è invece un contenitore che consente ai lavoratori di avere una prospettiva diversa che rientra tra le politiche di rilancio del porto”.

Risentite qui l’intervista del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu