Casa in fiamme a Settimo San Pietro, i pompieri eroi salvano due anziani all’ultimo

Paura a Settimo San Pietro per un incendio scoppiato in una casa a due piani in via Valle d’Aosta, a pochi metri dal centro del paese. Le fiamme, scoppiate per cause ancora da accertare, hanno colto di sorpresa gli abitanti, una coppia di anziani di 84 e ottantasette anni. I vigili del fuoco, appena arrivati, hanno superato le fiamme e portato in salvo all’ultimo i due nonnini. Successivamente, sono riusciti a domare il rogo prima che potesse avvolgere tutta la casa e altre palazzine. Le operazioni sono durate circa due ore. Per i due anziani, presi in cura dal personale sanitario del 118, non si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sul posto, oltre a pompieri ed equipe medica, anche le forze dell’ordine.