“Caro Briatore, grazie per essertene andato a Montecarlo”: l’ironia tagliente del sindaco di Scraffingiu

Il comico sardo Alessandro Pili interviene, con un video lungo un minuto, sulla rovente polemica tra Flavio Briatore e il Comune di Arzachena. E, con la sua verve comica riesce, trasformandosi ancora una volta nel sindaco di Scraffingiu, a regalare risate e qualche minuto di serenità: “Buongiorno. A nome di tutti i sindaci della Sardegna: abbiamo finito la riunione alla fonte della vita, vorremmo rivolgerle un messaggio al signor Briatore Flavio. Noi difendiamo la cittadina di Arzachena, perchè il problema non è che la conoscono due pecore, su problema è che fustei da conoscinti quattro crabasa a duas gambasa chi ndi succianta su dinai”. E la traduzione dal sardo all’italiano non serve, la battuta è sin troppo comprensibile. E poi parte il ringraziamento, ovviamente sempre ironico: “Volevamo ringraziarla per questo bellissimo gesto che ha fatto per la nostra Isola, cioè de si pigai s’aereu e di essersene andato a casino a Montecarlo”.

“Quando vuole può venire tranquillamente a Scraffingiu, stiamo facendo i tamponi a personaggi come lei. Quindi, viene tranquillamente, sicuramente le piacerà molto e ritornerà”.