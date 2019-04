Carlo di Cagliari, storico barista di via Tuveri: “Altri parcheggi a pagamento? I clienti spariranno”

È preoccupato per la nuova ondata di strisce blu in pieno centro città, Carlo Carta, da decenni alla guida di un bar in via Tuveri: “Chi arriva con l’auto parcheggia o sotto Monte Urpinu o in doppia fila, e si beccano pure le multe. Ma se non ci sono parcheggi liberi uno come deve fare?”. GUARDATE la VIDEO INTERVISTA