Cristina, negoziante di via Tuveri: “Pochi parcheggi, costretta ad arrivare da Monserrato con la metro”

In via Tuveri a Cagliari arriva una nuova ondata di strisce blu: 43, per l’esattezza. Addio parcheggi bianchi, sì ai ticket orari per lasciare l’automobile. Prima, però, bisognerà comunque trovare uno stallo libero: e il risultato, se gli stalli non saranno più bianchi, potrebbe essere facile da raggiungere. Per la disperazione dei commercianti. Cristina Floris, 34 anni, da oltre un decennio gestisce un minimarket: “Già ci sono pochi parcheggi, se tutti diventeranno a pagamento è chiaro che il flusso di clienti diminuirà di molto. Ci sono già tante persone in difficoltà che vengono a fare spese qui e devono lasciare l’automobile in doppia fila”, dice la Floris, “e ultimamente stanno mettendo molte multe. Certo, la doppia fila è irregolare, per carità, ma se già ci sono pochi parcheggi…”.

La paura più grande per la commerciante è, ovviamente, il calo degli scontrini battuti: “Senza parcheggi liberi andremo a morire. Io abito a Monserrato e vengo ogni giorno qui, non prendo l’automobile perché dovrei girare per ore e ore, sono costretta ad arrivare, quasi tutti i giorni, con la metropolitana”.