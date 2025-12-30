Sinnai, semaforo verde per la tassa di soggiorno, l’imposta sarà destinata alla promozione turistica e al potenziamento dei servizi per visitatori e residenti, con l’obiettivo dichiarato di innalzare la qualità dell’offerta e generare ritorni economici sul territorio. È stato approvato ieri in consiglio il provvedimento che permetterà al comune di riscuotere la tassa che “ci permetterà di sostenere economicamente importanti interventi di valorizzazione e promozione del nostro territorio” spiega l’assessore al Bilancio e ai Tributi, Katiuscia Concas. Una scelta che ha generato non poche polemiche tra i banchi dell’opposizione che aveva presentato 60 emendamenti.

La tassa verrà applicata nei mesi di maggiore afflusso, quelli estivi, insomma, per finanziare i servizi turistici.