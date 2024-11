Carbonia, fiamme in un centro per anziani e in un’abitazione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I Vigili del fuoco di Cagliari hanno ricevuto una richiesta d’intervento per due incendi nel comune di Carbonia: il primo, in via Gobetti alle 5:30, ha visto coinvolto un centro per anziani; il secondo, intorno alle 6 in via Veneto, ha interessato un’abitazione.

Due le squadre inviate dalla Sala Operativa del Comando Vigili del fuoco di Cagliari dai Distaccamenti Carbonia e Iglesias.