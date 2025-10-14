La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 38 anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio, nella frazione di Baccuabis comune di Carbonia.

Gli agenti del Commissariato di Carbonia, a seguito di diverse segnalazioni che indicavano l’attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nella piazza Santa Barbara, hanno organizzato nel pomeriggio di sabato un servizio per verificare quanto appreso.

Nella piazza i poliziotti hanno proceduto all’identificazione di alcuni ragazzi li presenti e durante questa fase è sopraggiunto un altro uomo che alla vista della Polizia ha cercato di allontanarsi. Il tentativo non è andato a buon fine perché lo stesso, essendo stato riconosciuto dagli stessi operatori per i suoi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato prontamente bloccato.

Il comportamento e l’atteggiamento posto in essere dall’uomo, vistosamente agitato ed a disagio per il controllo in atto, hanno indotto gli operatori a effettuare, nel rispetto della persona, la perquisizione personale, che dava esito positivo, portando al rinvenimento di due boccioli di sostanza vegetale essiccata di colore verde, verosimilmente marjuana, del peso netto 0,5 di grammi, oltre alla somma di 280€ suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione veniva estesa al domicilio del perquisito, dove sono stati rinvenuti circa 85 gr di marjuana, 0.5 gr di cocaina, una pianta in vaso alta 1 metro con numerose infiorescenze in maturazione, verosimilmente di marjuana, del peso netto di grammi 105 gr., due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che, a termine dell’udienza di convalida, tenutasi lunedì mattina, ha convalidato l’arresto con la misura dell’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 7.