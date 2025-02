Carbonia, crolla un palo della linea elettrica ma viene sorretto dai cavi: sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto oggi verso le ore 13 nella frazione di Medadeddu: forse a causa del forte vento, il lampione si è accasciato in avanti senza finire a terra. Sorretto dai cavi elettrici che hanno resistito al peso, infatti, non è finito al suolo. Non si registrano danni a persone o cose. La strada è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza.