Carbonia, con 3 euro ne porta a casa oltre 22 mila: regalo di Natale per un residente della città, con il SuperEnalotto centra numeri e conquista un bel bottino. “Oggi grandissima emozione.

Un mio affezionato cliente con una schedina da 3 euro si porta a casa 22355,51 Euro”: con queste parole i titolari della ricevitoria hanno comunicato la vincita. Una doppia gioia poiché il fortunato scommettitore è una persona ben conosciuta da chi lavora dietro il bancone. Tanti i messaggi di auguri e complimenti, un bel regalo di Natale, insomma, che in questo periodo soprattutto non guasta mai.