Carbonia, città sotto shock per la morte di un bimbo, si chiamava Simone Serra: il dramma sarebbe avvenuto durante il sonno.

Aveva 9 anni il piccolo che è deceduto improvvisamente, “la nostra comunità cittadina è profondamente scossa da una immane tragedia, che ci lascia attoniti, quando è un bambino a perdere la vita, lo siamo ancor di più” commentano nel dolore i cittadini.

Perdere un figlio è il dolore più grande, io le parole per confortare una mamma ed un papà non le conosco. Ci stringiamo loro in un abbraccio silenzioso”.