Carbonia, 25enne segnalato come assuntore di stupefacenti

Stanotte a Carbonia, i carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti un 25enne del luogo, celibe, disoccupato, con precedenti denunce a carico.

Questi, fermato in via Pola, nei pressi della propria abitazione, e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di una pipetta artigianale, realizzata in modo rustico, con una piccola boccetta in vetro e lana d’acciaio, contenente tracce di sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo cocaina. A specifica richiesta, egli ha ammesso davanti ai militari di possedere il manufatto per il personale consumo di sostanza stupefacente. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro amministrativo, assunto in carico e debitamente custodito. Sono prevedibili sanzioni sulla patente di guida dell’uomo, in quanto l’uso di cocaina non è compatibile con la facoltà di condurre automezzi.