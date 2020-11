Ricercato per un furto in Lombardia, rintracciato dai carabinieri a Sinnai

Stamattina all’alba, a Sinnai, i carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e proceduto all’arresto di un 49enne del posto, separato, disoccupato, con precedenti denunce a carico, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Lecco – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo questi espiare una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per un furto in appartamento, commesso a Carate Brianza.

L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta, a disposizione della Procura Lombarda, informata dell’avvenuta cattura dalla Stazione Carabinieri di Sinnai.